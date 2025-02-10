الدفاع المدني تعلن التعاقد على تجهيز 100 مفرزة إطفاء بعموم العراق

2025-02-10 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن التعاقد على تجهيز 100 مفرزة جديدة تضمنت عجلات ذات قدرة على الاستجابة السريعة، فيما أكدت انخفاض الحرائق بنسبة 70 بالمئة خلال العام الماضي.وقال مدير شعبة إعلام وعلاقات المديرية في بغداد/ الرصافة المقدم بسام عباس فلحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الدفاع المدني تتواصل مع الأنشطة الوطنية العامة بميادينها كافة الثقافية والاجتماعية، على هامش واجبنا الأساس في التصدي للطوارئ، من أجل حماية المواطن وممتلكاته، سواء أثناء الأنشطة أو في الوضع العام المستقر، للسيطرة على الحرائق والحالات التي تخرج عن سيطرة المواطن المدني، وتتطلب تدخلاً احترافياً للإنقاذ وإبعاد خطر ما يداهم الناس في أية حادثة".وأضاف، أن "عملنا ينتظم إجرائياً برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن علك، بدعم من قسم الإعلام ومدراء مديريات المحافظات خاصة بغداد الكرخ والرصافة"، مشيراً إلى أن "رقم هاتف الدفاع المدني الجديد هو (911) الذي توحد فيه 26 خط طوارئ، كي نتواجد في مكان الحدث بأسرع وقت لتلافي أكبر قدر من الخسائر والحفاظ على الأرواح والممتلكات".ولفت الى أن "أول مركز دفاع مدني وجد في العراق عام 1941 ما زال في شارع الشيخ عمر إلى الآن".وتابع أن "طريقة عملنا قائمة على الاستنفار حال وصول التوجيه من البدالة المركزية، وبعد ابلاغنا من المواطن بشكواه يصل نداء الى المركز المعني حسب الرقعة الجغرافية، حيث يتحرك الفريق خلال 30 – 45 ثانية من ورود البلاغ، وفي بعض الأحيان أثناء الطريق، تصادفنا زحامات والشبكة العنكبوتية لأسلاك مولدات الكهرباء في الأحياء السكنية المكتظة، وعجلات الإطفاء ضخمة وثقيلة وحكماً تتعذر عليها المراوغة من بين العجلات الصغيرة"، منوهاً أنه "لمعالجة ذلك جرت توسعة في المراكز برعاية رئيس الوزراء ودعم وزير الداخلية وإشراف مدير عام الدفاع المدني، إذ تم رفدنا بتأسيس 100 مفرزة إطفاء تغطي عموم العراق، خلال العام الماضي ، كما تعاقدنا على تجهيز 100 مفرزة للعام الحالي 2025 وجار العمل عليها".وأشار إلى أن "هذه المفارز رفدت بعجلات ذات قدرة على الاستجابة السريعة(لاندكروز صغيرة)، و(سلفرادو) جرى تحويرها بمنظومة إطفاء ومكافحة حرائق، محتوية خزان فوم وماء، وزعت على المفارز والساحات العامة، حالما تعلم بحريق تتوجه إليه، ريثما يصل الإسناد المركزي" ،لافتاً إلى "تسلم المدير العام وجبة أولى من السيارات الاختصاصية قريباً ، لتعزيز المراكز المهمة".وأكد أن "الحرائق انخفضت بنسبة 70% في عام 2024 عن عام 2023 ، بعد نجاح هذه التحرزات وهو إنجاز يحسب للحكومة الحالية وضمنها وزارة الداخلية والدفاع المدني" ،مشيداً بـ"الدور البارز للإعلام في التوعية الإرشادية التي أسهمت بنشر ثقافة الدفاع المدني".وحول زي رجال الإطفاء المصمم لضمان السلامة من الحرائق ذكر فلحي، أن "بدلات رجال الإطفاء متينة ومصنوعة من ألياف مقاومة للحرارة التي تفوق الانصهار 700 درجة مئوية؛ لأن النار تزداد سعراتها مع الاستمرار، وهي قوية بحيث تحمي رجل الإطفاء من القطع الصلبة المتساقطة والانهيارات الكبيرة" ،موضحاً "البدلة الحمراء للإنقاذ والزرقاء مع خوذة صفراء للإطفاء، والـ CBR يرتدون بدلات بيض لمعالجة الحوادث الكيمياوية، ولدينا جهازان لتنقية الهواء أثناء تنفس رجل الإطفاء تحت اللهيب، واحد للمساحات المفتوحة قناع ومُرَشِحَة، والثاني داخل الأبنية المغلقة MSA يُحْمَلُ على الظهر، وجميعها من مناشئ رصينة".