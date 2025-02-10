الزراعة: السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كردستان

2025-02-10 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها إلى محافظات العراق، من إقليم كردستان عدا منطقة مخمور.

وبينت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كردستان عدا منطقة مخمور إلى محافظات العراق بعد وضوح الموقف الوبائي في الإقليم من عدم تسجيل أي إصابة بأنفلونزا الطيور من خلال ظهور النتائج الموجبة للعينات المرضية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن في إقليم كردستان".

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي - بحسب البيان- إن "السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من الإقليم من بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن من الإقليم التي تؤكد خلو المنطقة من إصابات انفلونزا الطيور في مشاريع الدواجن عدا منطقة مخمور التي سجلت إصابة موجبة في حقل واحد ولمخلفات الدواجن".

وأشار الخفاجي، إلى "مفاتحة ممثلية الإقليم في مجلس الوزراء لغرض اتخاذ إجراءات الاحتواء والسيطرة وتطبيق إجراءات التعقيم والحجر في منطقة مخمور، حيث ظهرت فيها إصابة موجبة واحدة لعينات مخلفات الدواجن في الحقل كان فارغا من الدواجن ومنع التربية فيه لمدة 3 اشهر".

وأضاف، أننا "نؤكد على المستشفيات البيطرية باستمرار فرق الرصد والتحري في المحافظات كافة وتحديدا المحاذية لإقليم كردستان ( نينوى، صلاح الدين، كركوك وديالى) بمتابعة أسواق بيع الدجاج والطيور وبعض أصحاب تربية الدواجن والتربية المنزلية باستخدام عدة الفحص السريع والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه و متابعة منح الشهادات الصحية البيطرية لنقل الدواجن لحماية قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المنتج المحلي".