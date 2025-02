البرلمان يطالب السوداني بفتح تحقيق عاجل بقضية تجاوز شركة "لكزس" على محرمات الآثار

2025-02-10 21:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل بقضية تجاوز شركة "لكزس" للسيارات على محرمات الاثار في محافظة دهوك. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (المدى)، أن رئيس (السن) للجنة والأعضاء شددوا على أن تجاوز شركة لكزس للسيارات لا يمكن السكوت عنه، […]

