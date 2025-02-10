تحضيرا لمواجهة كوريا الشمالية.. منتخب الشباب يجري أول وحدة تدريبية في الصين

2025-02-10 21:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى منتخب الشباب بكرة القدم ، مساء اليوم الاثنين ، أول وحدة تدريبية بعد وصوله الى مدينة شينزين الصينية قادما من العاصمة التايلندية بانكوك تحضيرا لنهائيات كأس آسيا التي تنطلق في الصين ابتداء من يوم غد وعلى مدى عشرة أيام .وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع )، أن "منتخب الشباب وصل اليوم الى مدينة شينزين الصينية ، تحضيرا لمواجهة منتخب كوري الشمالية في العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل ضمن منافسات مجموعته".وأضاف، أن "مجموعة منتخبنا الوطني كل من الأردن والسعودية ".وتابع أن "مشرف منتخب الشباب عضو الاتحاد محمد ناصر والمدرب محمد عماد حث اللاعبين خلال الاجتماع معهم اليوم على تقديم صورة تعكس مدى تطور كرة القدم في العراق والمحافظة على الإنجازات التي تحققت سابقا في المنافسة على اللقب والتأهل الى نهائيات كأس العالم" .يذكر أن منتخبنا أقام معسكرا تدريبيا في تايلند استمر عشرة أيام تحضيرا لنهائيات آسيا وتخلله إجراء ثلاث مباريات ، إذ فاز في الأولى على تايلند 1/0 وتعادل مع كوريا الجنوبية سلبا، وتغلب في آخر المواجهات على أحد الأندية التايلندية .