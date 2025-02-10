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فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
2025-02-10 21:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، ثلاث مباريات لحساب الدور الخامس عشر من المرحلة الاولى لمنافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم (2024 - 2025).  

وحقق فريق الكوفة الفوز في المباراة الأولى على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة (32 - 30).

وجرت هذه المباراة في قاعة الكوفة المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة النجف. 

وفي المباراة الثانية فاز فريق الشرطة، على ضيفه فريق بلدية البصرة، بنتيجة (34 - 22).

كما حقق فريق ديالى الفوز في المباراة الثالثة على فريق الجيش (27 - 25)، وقد جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد. 

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