دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يحقق الفوز على كربلاء

2025-02-10 21:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه كربلاء، مساء اليومالاثنين، في ختام منافسات المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساء وانتهت لصالح القوةالجوية بنتيجة 1-0.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق القوةالجوية هدفه في الدقيقة 52 عن طريق المحترف العماني عصام الصبحي.

وشهداللقاء طرد لاعب كربلاء عبد العباس أياد في الدقيقة 84 لتعمده ضرب لاعب القوةالجوية ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين، كما طرد حكم اللقاء قائد القوة الجويةسعد عبد الأمير في الدقيقة 86 لتراكم البطاقات، وأيضاً طرد لاعب الجوية رسلان حنونقبل نهاية اللقاء لتراكم البطاقات ليكمل الجوية المباراة بتسعة لاعبين.

‏وبهذهالنتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 34 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد كربلاءعند النقطة 15 بالمركز 18.