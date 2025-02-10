2025-02-10 21:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين، تفاصيل الدعوى المقامة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، والدعوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال توفيق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نود أن نبين لأبناء شعبنا العراقي العزيز أن بلدنا يمر بمرحلة مهمة، وينبغي على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المهمة".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية (عبد اللطيف جمال رشيد)، بصفته حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكمل توفيق: "لقد قدّم شعبنا العراقي، وعبر عشرات السنين دماءً زكية وتضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي نيابي اتحادي، ينعم فيه بالكرامة والعيش الرغيد".

وتابع: "يعلم الجميع أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والذي أقر عام 2023، هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، وبموجبه تترتب حقوق وواجبات على الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم، لذا؛ نود بيان التالي بكل وضوح واختصار:-

1. إن رئاسة الجمهورية هي الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور.

2. إن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، وأن الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين، فالاعتصامات الجماهيرية والإضراب عن الطعام لمجموعة من المعلمين والمدرسين والموظفين، تسببت في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطالبات والطلبة عن الدوام، كما أن هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع تثمين جميع الجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء مع حكومة الإقليم لإيجاد حل للإشكالات المالية، مؤكدين على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

3. إن رئيس الجمهورية، ومن خلال أداء واجباته، ومتابعته لأوضاع المواطنين المعيشية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظاتنا العزيزة (البصرة، نينوى، أربيل، النجف الأشرف، واسط، المثنى، الأنبار) حريص دائماً على حقوق أبناء شعبنا بكل مكوناته، مستمعاً إلى أصواتهم ومطالبهم على حد سواء.

وختم بالقول: "أخيراً أن رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات، مؤكدين على أن كلما كان صوت شعبنا موحداً سينعم بلدنا بالرفاه والازدهار".

وأعلنت رئاسة الجمهورية، يوم أمس الأحد، عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المدير العام للعلاقات في رئاسة الجمهورية، هاوري توفيق، أمس الأحد، أن الدعوى جاءت بناء على توصية من "الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأشار توفيق إلى أن "الدعوى قد تم تسجيلها في 20 كانون الثاني الماضي، لكن تم الإعلان عنها الآن بسبب الإضراب الذي ينفذه المعلمون في الخيام".

وأضاف توفيق: "يسرنا أن نعلن لشعب كوردستان أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد سجل دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية".

وفيما يتعلق بفحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أشار إلى أنها "تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف".