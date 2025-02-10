السوداني يصدر توجيها بشأن مشاريع الطاقة الشمسية

2025-02-10 21:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، توجيها بشأن مشاريع الطاقة الشمسية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني ترأس اجتماع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، بحضور عدد من السادة المحافظين ولجنة ملف الكهرباء".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الجهود الخاصة بالبحث عن بدائل في مجال الطاقة الذكية والمتجددة، استناداً لتوجيهات سيادته، من أجل إيجاد حلول سريعة وذكية، عبر مشاريع ريادية، تخفف الأحمال عن الشبكة الوطنية في أوقات الذروة، وتعتمد على الطاقة الشمسية والحلول التكنولوجية للطاقات المتجددة".

وأشار إلى أن "الاجتماع تناول ما سيتم ضخه من طاقة وتقليل للمفقودات وتعويضها، من خلال إدخال إنتاج الطاقة الشمسية المتولدة من هذه المشاريع في الشبكة الوطنية، ضمن الجهد الواطئ والمتوسط".

ووجه السوداني، وفقا للبيان، بأن "تنطلق المحافظات بمشاريع ريادية في هذا الجانب لتحقق نتائج على الصعيد الفني، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أن يتم إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصادية من أجل إسناد الشبكة الكهربائية الوطنية".