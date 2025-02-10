2025-02-10 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إضافة وحدة تكريرية جديدة لمصفى ميسان بطاقة 70 ألف برميل يوميًا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان محمد حمود، زار مصفى ميسان، اليوم الاثنين، وترأس اجتماعًا، بحضور مدير هيئة إنتاج المصافي الخارجية، ومدير المصفى ووكيل المدير ومسؤولي الشعب وعدد من الملاكات الهندسية، للاطلاع على سير الأعمال ومناقشة آليات تنفيذ خطط التطوير، وشملت الزيارة تفقد الوحدات الإنتاجية والفنية واللقاء بالعاملين ".وقال حمود- بحسب البيان- إن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، والتي تهدف الى تطوير قطاع التصفية، وتعظيم الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية وصولاً إلى تأمين الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض منه"، مضيفاً أن "القطاع يحضى باهتمام ودعم كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد".وأشار إلى "إنشاء وحدة جديد وبمواصفات عالمية (يورو 5 ) بطاقة 70 ألف برميل يوميا، تساهم برفع طاقة المصفى الإنتاجية إلى 110 ألف برميل يومياً، متابعاً أن "ذلك سيؤمن بشكل كبير حاجة محافظة ميسان والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية".وبين حمود، أن "مشروع التوسعة والتطوير يتضمن إنشاء وحدات تكميلية، من بينها وحدة هدرجة وتحسين البنزين، ووحدة FCC، ووحدة زيت الغاز، ووحدة النفط الأبيض، إضافة إلى وحدات خدمية صديقة للبيئة"، مشدداً على "أهمية المصفى في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعمه للقطاعات الصناعية المختلفة".ودعا الوكيل العاملين في المصفى إلى "تكثيف الجهود لضمان استقرار العملية الإنتاجية وانسيابية تدفق المنتجات النفطية، مشيرًا إلى أن المصفى، يعد أحد المصافي الأساسية في شركة مصافي الجنوب، حيث تبلغ طاقته الحالية 40 ألف برميل يوميًا".