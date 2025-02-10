ثلاثة انتصارات في دوري نخبة اليد

2025-02-10 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت ، اليوم الاثنين ، ثلاثة مواجهات في ختام مباريات الدور الخامس عشر من منافسات دوري النخبة بكرة اليد للموسم الحالي (2024/2025 ).وشهد اليوم الاثنين إقامة ثلاث مباريات ضمن دوري النخبة ، اذ انتزع ديالى فوزا مهما من الجيش بنتيجة ( 27-25 ) في المباراة التي جرت في قاعة نادي الجيش .وتغلب الشرطة في قاعته على بلدية البصرة بنتيجة( 34- 22 ) ، فيما تخطى الكوفة بصعوبة ضيفه نفط البصرة بفارق هدفين ( 32/30) في المباراة التي جرت على قاعة الكوفة .