شرطة اربيل: مخطط لضرب استقرار عاصمة الإقليم: سنعلن عن المزيد

2025-02-10 22:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الاثنين، كشف مخطط لضرب الاستقرار في عاصمة اقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد محاولة بعض الجهات من خارج إقليم كوردستان زعزعة الوضع الأمني في الإقليم، توصلت مديريتنا، بالتنسيق مع مديرية الأسايش في أربيل، إلى بعض النتائج".

وأضاف البيان انه "تم تحديد بعض الأفراد الذين كانوا أدوات لتنفيذ هذا المخطط. وقد تم إلقاء القبض على أحدهم".

واشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل للرأي العام في وقت قريب".

وأمس الأحد، وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري التظاهرات عن احد مداخل العاصمة اربيل بـ"المسيسة".

وتوافد العشرات من محافظة السليمانية عند سيطرة ديكلة بين اربيل والسليمانية لغرض الدخول والتظاهر داخل عاصمة إقليم كوردستان بشأن تأخر صرف الرواتب.