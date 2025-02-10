الناطق باسم القائد العام لشفق نيوز: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي طارئ

2025-02-10 22:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباحالنعمان، يوم الاثنين، أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وقال النعمان لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني مستقر، والحدود العراقيةمؤمنة بشكل كبير، وهناك عمل وجهد وتنسيق استخباري بين مختلف الأجهزة الأمنية لتبادلالمعلومات".

وأضاف، "كما هناك عمل تُخطط له يومياً قيادة العمليات المشتركة وخاصةفي مجال ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابي في المناطق الوعرة، يرافق ذلك جهدجوي كبير من حيث الاستطلاع أو ضربات طائرات القوة الجوية العراقية".

وأكد النعمان، "بشكل عام، هناك اطمئنان على الوضع الأمني، وأن استقرارهينعكس على رؤية الدول الأخرى التي تراقب الوضع في العراق، لأن استقرار الوضع الأمنيسينعكس على بيئة الاستثمار ويكون العراق قبلة وواجهة لكبريات الشركات العالمية للاستثماروالاستفادة من الموارد المختلفة في العراق".