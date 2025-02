الجولاني: اعتقالي في العراق عزز تجربتي السياسية

2025-02-10 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تحدث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، “الجولاني”، اليوم الاثنين، عن التجربة التي عاشها في سجون العراق، فيما أشار إلى أن والده كان لاجئاً سياسياً هناك. وقال الجولاني، خلال “مدونة صوتية” مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وروري ستيوارت، الوزير البريطاني المحافظ السابق، إن “والده كان لاجئا سياسيا […]

