2025-02-10 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين، من طروحات تهجير أهل غزة، عادا إياها تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول. وذكر بيان لمكتبه تلقته (المدى)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل اليوم الاثنين، وفداً اوروبياً دبلوماسياً رفيع المستوى برئاسة سفير الاتحاد الاوروبي في العراق توماس سايلر". وتابع، أن "المجتمعين […]

The post البرلمان يحذر: طروحات تهجير أهل غزة تعدّ تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول appeared first on جريدة المدى.