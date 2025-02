محافظ ذي قار يبحث مع وزيرة الاتصالات تعزيز الحوكمة الإلكترونية في المحافظة

2025-02-11 00:20:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أجرى محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مباحثات مهمة مع وزيرة الاتصالات، الدكتورة هيام الياسري، لبحث سبل التنسيق بين المحافظة والوزارة في مجال الحوكمة الإلكترونية. وذكر بيان لمكتب محافظ ذي قار تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه ان المباحثات تركزت وناقشت كيفية تطوير البنية التحتية الرقمية وانهت تساهم...

