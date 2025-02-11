2025-02-11 00:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أنها ستوجه دعوة إلى الرئيس السوري الانتقالي لحضور قمة بغداد. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إن “الجانب السوري هو يحدد مستوى الحضور في قمتي القاهرة وبغداد”. وأضاف، أن “الجامعة العربية ستوجه دعوة للرئيس السوري لحضور قمة بغداد”، مبيناً أن “حضور الشرع لقمة بغداد يخضع لاعتبارات عديدة وسوريا […]

ظهرت المقالة الجامعة العربية تقرر دعوة “الشرع” لحضور قمة بغداد المقبلة أولاً على ايشان.



