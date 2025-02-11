2025-02-11 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الاثنين،أن ادارة كركوك ستضع حجر الاساس لاستئناف العمل في المستشفى التركي، فيما أوضح جهودهبخصوص المشروع طيلة السنوات السابقة.

ومن المقرر أن يقوم محافظ كركوك، ريبوار طه، غداً الثلاثاء، بزيارة قضاءالحويجة لوضع حجر الأساس لاستئناف العمل في مشروع المستشفى التركي.

وقال الجبوري في بيان ورد وكالة شفق نيوز، "غداً، سيتم وضع حجر الأساسلغرض استئناف العمل بالمستشفى التركي في قضاء الحويجة، ونود ان نوضح للرأي العام ماجرى طوال سبع سنوات من إجراءات ومخاطبات بخصوص المستشفى".

وبين، "في بداية عملنا كمحافظ لمحافظة كركوك، عملنا كثيراً على اعادةالعمل بالمشروع وبمتابعة مباشرة مع مدير عام صحة كركوك السابق الدكتور (زياد خلف مديد)".

وأضاف، "حيث إن جميع الموافقات استحصلت أثناء إدارتنا لديوان محافظةكركوك وأن الإدارة الحالية لم تستحصل على موافقة واحدة بل على العكس حيث تم وضع بوسترعدم ذكر الجهود والعمل الدؤوب الذي قمنا به. وليكون الناس على بينة، فقد تمت العديدمن المخاطبات مع دائرة صحة كركوك لغرض استئناف العمل، وتمت المباشرة به عام 2019".

وتابع، لكن "تم إيقاف العمل في 2020 نتيجة شكوى على دائرة صحة كركوكمن قبل الشركة المنفذة، وتمت مخاطبة وزارة التخطيط لغرض سحب العمل من الشركة المنفذةوإحالته إلى شركة اخرى اكثر رصانة، كما تمت مخاطبة مجلس الوزراء حول إعادة تمويل المشروعوإحالته مرة ثانية كون المبلغ لا يكفي لإكمال المشروع مع التأثيث".

وأكمل، "كما تم استحصل موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 10 حزيران/يونيو2023 لغرض المباشرة بالعمل، واستحصال موافقة وزارة التخطيط في 24 أيار/مايو 2023 لغرضالمباشرة بالعمل، وتمت مخاطبة الدائرة صحة كركوك لغرض استئناف العمل".

وأشار الجبوري إلى "اكتمال جميع الموافقات خلال الفترة الأخيرةمن إدارتنا لمحافظة كركوك، ولم يتبقَّ سوى استئناف العمل بالمشروع، وهذا العمل والجهودالخالصة كلها جاءت من أجل رفع المستوى الصحي في قضاء الحويجة".