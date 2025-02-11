وزير الداخلية يوجه بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بالمخدرات

2025-02-11 00:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بجريمة المخدرات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استمع الى الإيجاز الشهري للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مديرها وعدد من الضباط في بغداد والمحافظات، واطلع الوزير على نسب الإنجاز في مكافحة هذه الآفة الخطرة والعمليات المنفذة، فضلاً عن الكميات المضبوطة".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية تكثيف الجهود وتحديث الخطط والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات في مكافحة المخدرات والحد من مخاطرها والاعتماد على الجهد الاستخباري الدقيق ، ووجه بالاستمرار في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بهذه الجريمة ومتابعة عمل المصحات القسرية".وشدد الوزير على "أهمية الحملات التوعوية والتثقيفية لجميع شرائح المجتمع العراقي وكشف الآثار السلبية لهذه الآفة الخطرة".