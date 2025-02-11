المحمداوي يستقبل صحفيين وإعلاميين لدعم الجهود الأمنية

2025-02-11 01:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، عدداً من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمحللين السياسيين، في لقاء تناول دور الإعلام في دعم الجهود الأمنية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي تهدد السلم الأهلي وقيم المجتمع.

وقال بيان لمكتب المحمداوي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللقاء، الذي حضره اللواء سعد معن مدير خلية الإعلام الأمني، والعميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية، وصباح النعمان الناطق باسم قيادة العمليات المشترحة، شهد نقاشاً حول سبل تعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية لمواجهة العنف والتطرف والمحتوى الهابط الذي يؤثر على الذائقة الاجتماعية ويهدد القيم الأخلاقية والتربوية".

وأكد الفريق قيس المحمداوي على "أهمية دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للأحداث، مشيداً بالتضحيات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون خلال سنوات المواجهة مع الإرهاب".

كما أشار إلى "حرص القوات الأمنية على تعزيز التواصل مع النخب الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة في البناء والتنمية، ووضع برامج عمل تتيح للمواطنين الإحساس بثمار هذه الجهود على الأرض".

من جانبه، وبحسب البيان، ثمن اللواء سعد معن "دور وسائل الإعلام في تغطية الأحداث بدقة ونقل الحقيقة للجمهور"، مؤكداً أن "الإعلام شريك أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار".