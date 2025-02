2025-02-11 01:30:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن ما تزال المفاوضات مع الفصائل من أجل نزع السلاح تواجه مصاعب تتعلق بحجم عناصر تلك الجماعات، ومطالب "غريبة" مثل الحصول على منصب سفير! ووُصفت تلك المفاوضات من قبل مصادر مطلعة بأنها "صعبة"، وقد تأخذ وقتًا طويلًا لحين تفكيك بنية تلك الجماعات، إلا أنها أكدت أن "الدمج حتمي" ولا يمكن التراجع عنه. وقبل […]

The post مباحثات نزع السلاح: فصائل تخلت عن رئاسة الحشد وتريد لعناصرها أن يكونوا سفراء! appeared first on جريدة المدى.