2025-02-11 01:30:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام راقب أهالي العاصمة بغداد منذ مجيء حكومة محمد شياع السوداني، بتفاؤل كبير الحلول المقترحة للتخلص من ظاهرة الزحامات التي رافقتهم طيلة السنوات الماضية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قبل قرابة عامين وبالتحديد في 2 مارس 2023، إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد. وشملت […]

