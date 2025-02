منظمة دولية: 36 ألف نازح غادروا المخيمات في دهوك وأربيل

2025-02-11 01:30:08 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في العراق، بتقريرها الفصلي حول حركة النازحين واللاجئين في مخيمات إقليم كردستان، ان هناك ما يزيد على 511 ألف نازح يقيمون في محافظتي دهوك واربيل، الغالبية العظمى منهم يقيمون في مناطق مدنية خارج المخيمات. وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، انه "اعتبارا من […]

