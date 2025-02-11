2025-02-11 02:00:05 - المصدر: الطاقة

يُعدّ حقل شرق بغداد واحدًا من أهم وأكبر الحقول النفطية في العراق، إذ شهد مؤخرًا اكتشافًا ضخمًا رفع احتياطياته إلى 15 مليار برميل. ويسهم هذا الاكتشاف بتعزيز مكانة العراق بين كبار منتجي النفط في العالم، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاج وزيادة العائدات. ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة نفط الوسط، بالتعاون مع …

إقرأ: حقل شرق بغداد.. كنز عراقي احتياطياته 15 مليار برميل نفط على منصة الطاقة



