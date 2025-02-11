استقرار النفط مع استيعاب المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

2025-02-11 08:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع استيعاب المتعاملين لجولة أخرى من الرسوم الجمركية التجارية، وهذه المرة رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يؤثر سلبا على الطلب الاقتصادي العالمي والطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 75.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:28 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 72.37 دولارا.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعات المتعثرة التي قد تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وكان المستثمرون يأملون أن تعمل رئاسة ترامب على تعزيز قطاع الطاقة، و ستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى إضعاف أسعار النفط.

وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس/آذار، في انتظار المفاوضات مع هاتين الدولتين.

كما فرض الرئيس رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية خاصة على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع معدلات التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على نمو الطلب على النفط.