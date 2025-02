2025-02-11 08:20:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

♈ برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل) تشعر أن الأمور لا تسير كما خططت لها في العمل، وربما تتعامل مع زملائك باندفاعية زائدة. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية واستفد من أي دعم يُعرض عليك، فهذا سيساعدك على تجاوز التحديات بطريقة أكثر مرونة. ♉ برج الثور (20 أبريل – 20...

