2025-02-11 09:55:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأخفقت اللاعبة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في تخطي حاجز الدور الأول بطولة الدوحة للتنس "WTA - 1000" المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.6 ملايين دولار.وجاء خروج فيرونيكا كودرميتوفا على يد منافستها البولندية ماغدا لينيت، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(0-6) و(4-6) في المباراة التي استغرقت ساعتين و16 دقيقة.وضربت ماغدا لينيت (32 عاماً) موعداً في الدور الثاني لبطولة "Qatar TotalEnergies Open" مع مواطنتها ماغدالينا فيرنيخ، التي تغلبت بدورها على البرازيلية مايا حداد، بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (6-4) و(3-6) و(6-2).المصدر: روسيا اليوم