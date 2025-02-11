القبض على مخمور حرق دار طليقته في الديوانية

2025-02-11 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

القت شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، القبض على مخمور حرق دار زوجته في الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مكتب مكافحة الإجرام في قضاء عفك وبمتابعة مدير المكافحة وعدد آخر من الضباط والمنتسبين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين، اعترف أثناء التحقيق قيامه بحرق دار طليقته حينما كان وقتها بحالة سكر، مما ادى الى اصابتها بحروق، وذلك بسبب خلافات عائلية".

وأضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتصديق أقواله قضائيا لإحالته إلى المحكمة المختصة".