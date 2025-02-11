2025-02-11 11:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى اليوم الثلاثاء عن صدور أمر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت على إقالتهم مجلس محافظة نينوى في جلسة أثارت الجدل قبل أشهر.

وقال المصدر المسؤول لوكالة "شفق نيوز": إن "الدخيل أصدر أمرا بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية مخمور والحمدانية والبعاج والحضر ونواحي تل عبطة وحمام العليل والعياضية والقيارة وبعشيقة والنمرود وبرطلة والشمال وزمار ووانة".

وأشار إلى أن أمر الإعفاء جاء تنفيذا لقرار المحكمة الادارية الذي صدر بهذا الخصوص.

وردت المحكمة الإدارية العليا الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، وأشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.

في السياق أكد مصدر مقرب من المحافظ عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز أن الأخير تقدم بطعن أمام المحكمة الاتحادية بقرارات مجلس محافظة نينوى بشأن انتخاب 20 رئيس وحدة إدارية في ذات الجلسة التي شهدت إقالة رؤساء الوحدات الإدارية.