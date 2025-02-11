البصرة تسجل نسبة تراكيز ملحية "خطيرة" في مياه شط العرب

2025-02-11 11:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء البصرة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل نسبة تراكيز ملحية عالية في مياه شط العرب نتيجة هبوب رياح عاتية أدت لارتفاعها.

وقال مدير ماء البصرة جمعة شياع، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع نسبة الملوحة كان ليوم واحد فقط حيث وصلت إلى 6000 TDS في منطقة (سيحان) بناحية (السيبة) جنوبي المحافظة بسبب ارتفاع رياح قادمة من الخليج العربي".

وتابع، أن "التراكيز عادت لتنخفض إلى 2400 TDS بعد مواجهة الملوحة بدفعات مائية من نهر الكارون في الجانب الإيراني".

ونوه شياع الى أنه "سيتم عقد مؤتمر موسع عن المياه صباح يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الموارد المائية عون ذياب، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين بالشأن المائي والمهتمين بهذا الملف".