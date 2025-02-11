قانوني : يحق للمحافظات اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتها المالية والإدارية مع المركز

2025-02-11 11:27:03 - المصدر: المسرى

قال أستاذ القانون في محافظة البصرة سجاد الحربة، إنه وفقا للدستور العراقي لعام 2005 تتمتع المحافظات غير المنتظمة بإقليم وحدات إدارية بصلاحيات واسعة بضمنها إدارة شؤونها المالية والإدارية في حال تأخر الحكومة الاتحادية في تحويل المخصصات المالية والمستحقات المقررة للمحافظة كالبترودولار، فيحق للحكومات المحلية اتخاذ إجراءات قانونية لضمان حقوقها المالية. وأوضح الحربة في (حديث للصحافة [...]