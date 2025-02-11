وزارة التعليم: استحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين ومشروع للموهوبين

2025-02-11 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، خلال اجتماع للمجلس الاستشاري عن مشروع لابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات العالمية، واستحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترأس اجتماعا للمجلس الاستشاري لمناقشة طيف من القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الجامعي بموجب المادة السادسة من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح وزير التعليم حسب البيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعطت الزخم اللازم لتنوع التخصصات والمجالات وتظافر البرامج الأكاديمية وحرصت على توفير مقومات النجاح في مؤسساتها كافة".

وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت قرارا باستحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين اعتبارا من العام الدراسي المقبل وتدرس حاليا مشروعا لابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات العالمية بمختلف التخصصات التي تقتضيها متطلبات التنمية في العراق".

وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا خطوات الوزارة بوضع حجر الأساس لمشروع المختبرات المركزية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعددا من المقترحات التي سلطت الضوء على أهمية التعليم التقني وتطوير برامج الدراسات الأولية والعليا ومراكز البحوث والتدريب في الجامعات وجودة البحث العلمي ومؤشرات التصنيف العالمي".







