باستثناء قضاء مخمور.. الزراعة تسمح بدخول الدواجن ومنتجاتها من كردستان

2025-02-11 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، عن سماحها بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كردستان باستثناء منطقة مخمور بعد ان سجلت إصابة موجبة بإنفلونزا الطيور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال دائرة البيطرة وضوح الموقف الوبائي في الإقليم، وظهور نتائج الفحوصات المختبرية للعينات المرضية للدواجن، والتي بينت عدم تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور، باستثناء منطقة مخمور التي سجلت إصابة موجبة في حقل واحد ولمخلفات الدواجن".

وأضافت ان "مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة فاتح ممثلية الإقليم في مجلس الوزراء لغرض اتخاذ إجراءات الاحتواء والسيطرة، وتطبيق إجراءات التعقيم والحجر في منطقة مخمور التي ظهرت فيها إصابة موجبة واحدة لعينات مخلفات الدواجن في حقل كان فارغا من الدواجن". منوهة على، انها "منعت التربية فيه لمدة 3 اشهر".

وتابعت، ان "المدير العام اكد على استمرار فرق الرصد والتحري في المحافظات كافة وتحديدا المحاذية لإقليم كردستان (نينوى، صلاح الدين، كركوك وديالى)، بمتابعة أسواق بيع الدجاج والطيور وبعض أصحاب تربية الدواجن والتربية المنزلية، لحماية قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المنتج المحلي".