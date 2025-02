2025-02-11 11:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي ان الحكومة المحلية الحالية اخذت على عاتقها تصفير المشاكل التي ورثتها من الحكومة السابقة وعدم ترحيلها للحكومة المحلية القادمة مثل المشاريع المتلكئة وملف الاستثناء والذي كان من الملفات العصية جدا وذكر الابراهيمي لبرنامج الناصرية بودكاست والذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية...

