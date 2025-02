المعاون الخدمي للمحافظ: مراحل متقدمة في حملة رفع التجاوزات بذي قار

2025-02-11 11:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات المهندس سلامة السرهيد إن حملة رفع التجاوزات مستمرة وقد بلغت مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن كوادر البلدية حققت إنجازات كبيرة مقارنة بالفترة الزمنية السابقة. وأشار السرهيد لبرنامج الناصرية بودكاست الذي يُبث عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية إلى أن كوادر البلدية، بمساعدة...

