2025-02-11 11:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم عن تمكنها من القبض على عصابة متخصصة في سرقة المواشي، في إحدى مناطق قضاء الناصرية. وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، أن شعبة مكافحة الاجرام تابعت العصابة، وتمكنوا من نصب كمين محكم لهم، حيث أسفرت العملية عن القبض على...

