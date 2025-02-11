اعتصام السليمانية.. تدهور الحالة الصحية للمحتجين وتظاهرات مساندة بعد منتصف النهار

2025-02-11 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

واصل العشرات من الكوادر التربوية، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، اعتصامهم لليوم الخامس عشر على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة السليمانية.

وقال مراسل بغداد اليوم إن، "العشرات من المحتجين من الكوادر التربوية يواصل اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام والطعام في خيمة الكرامة مقابل مقر الأمم المتحدة في مدينة السليمانية".

وأضاف أن، الحالة الصحية للمعتصمين في تدهور بسبب الإضراب عن الطعام لمدة 15 يوما، وتم نقل مجموعة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات.

وأشار إلى أنه، من المقرر أن تخرج اليوم تظاهرات مساندة في الساعة الثانية ظهرا، في شارع 60 باتجاه خيمة الاعتصام.

ورفض المعلمون المضربون عن الطعام في محافظة السليمانية، تعليق إضرابهم لتأخر صرف الرواتب، معلنين مواصلتهم للإضراب حتى تحقق مطالبهم.

ومن جملة المطالب التي نادى بها المحتجون: صرف رواتبهم المتأخرة وإعادة العمل بترفيعاتهم، وتوطين رواتبهم في البنوك الاتحادية حصراً.



واستهجن المعلمون المضربون في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، قبل عدة أيام من "عدم تحرك رئيس الحكومة (في إقليم كردستان) ولا نائبه الذي يبعد منزله كيلومتر واحد عن خيمتنا ساكنا، ولم تكن حياة وسلامة 13 مواطنا ذات قيمة بالنسبة لهم".