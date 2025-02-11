العراق يسترد عشرات الآلاف من القطع الأثرية المهربة من اليابان وسويسرا

2025-02-11 12:45:05 - المصدر: ايشان

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عن استرداد عشرات الآلاف من القطع الأثرية العراقية المهربة من دولتي اليابان وسويسرا. وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، خاص بتسليم مجموعة من الآثار العراقية إلى وزارة الثقافة، إنه “انطلاقاً من استراتيجية الاسترداد التي انتهجتها الوزارة تم استرداد عشرات الآلاف من […]

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