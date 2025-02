2025-02-11 12:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير مفتشية آثار ذي قار شامل الرميض عن وصول وفد بولندي إلى مدينة الناصرية مؤخرا، حيث تم عقد اجتماع مع الحكومة المحلية لبحث شؤون الحج المسيحي وتمهيدا لجلب نصب مذبح السيد المسيح إلى كنيسة إبراهيم الخليل شرق الناصرية. وقال الرميض في تصريح لشبكة أخبار الناصرية ان الوفد...

The post بمليون دولار: نصب مذبح السيد المسيح من حكومة بولندا لكنسية محافظة ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.