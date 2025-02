2025-02-11 12:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:خرج العشرات من أصحاب المولدات الأهلية في تظاهرة بالقرب من مجلس محافظة ذي قار اليوم احتجاجا على فرض الضرائب والرسوم المرتفعة التي تفرض عليهم بأثر رجعي، وهو ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، قال عدد من أصحاب المولدات إن هذه الرسوم تتضمن مبالغ...

The post بالصور: احتجاج لأصحاب المولدات الأهلية ضد الضرائب والرسوم المبالغ فيها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.