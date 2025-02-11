أمانة بغداد تناقش تحسين أداء الطرق ومقاومتها للظروف البيئية

2025-02-11 13:05:02 - المصدر: واع

‎بغداد – واع – أحمد الفراجي

ناقشت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، تحسين أداء الطرق ومقاومتها للظروف البيئية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمانة بغداد، عقدت اليوم ندوة حول بناء الطرق بالتقنيات الحديثة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور أمين بغداد والوكلاء والمدراء العامون لبلديات أمانة بغداد ومدراء أقسام الطرق بالدوائر البلدية".

وأضاف أن "الندوة تهدف إلى تحسين أداء الطرق ومقاومتها للظروف الجوية والبيئية"