مجلس محافظة البصرة يعطّل الدوام الخميس المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية
2025-02-11 13:05:02 - المصدر: واع
البصرة - واع
أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل لاتاحة الفرصة للمواطنين لاداء الزيارة الشعبانية بمناسبة ذكرى المنتصف من شعبان".
أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل لاتاحة الفرصة للمواطنين لاداء الزيارة الشعبانية بمناسبة ذكرى المنتصف من شعبان".