2025-02-11 13:05:02 - المصدر: واع

البصرة - واعأعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل لاتاحة الفرصة للمواطنين لاداء الزيارة الشعبانية بمناسبة ذكرى المنتصف من شعبان".