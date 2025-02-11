2025-02-11 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على تفعيل الدور الرقابي لضمان إنجاز المشاريع.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته، عدداً من أعضاء مجلس محافظة بغداد، لمناقشة التحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع الخدمية، ووضع آليات لتعزيز التنسيق بين السلطة التشريعية ومجلس المحافظة وبما ينعكس على تحسين واقع العاصمة من النواحي كافة".ودعا المندلاوي، إلى "تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين أعضاء المجلس، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي تؤثر على طبيعة عمله، وإدامة التنسيق والتواصل مع مجلس النواب لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الحيوية، لاسيما في مجالات البنى التحتية، والصحة، والتعليم، والنقل، فضلًا عن خطط تطوير قطاع الماء والكهرباء، ومواكبة احتياجات سكان العاصمة المتزايدة".وشدد على "أهمية تفعيل الدور الرقابي لضمان إنجاز المشاريع وفق معايير الجودة المطلوبة، والتعامل بحزم مع أي تقصير أو تأخير يؤثر على حياة المواطنين"، مشيراً الى أن "استقرار عمل مجلس المحافظة وتكاتف أعضائه يمثلان عاملًا أساسيًا للنهوض بالواقع الخدمي، وأن مراعاة مصلحة بغداد وأهلها الأعزاء ينبغي أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى".