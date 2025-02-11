2025-02-11 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، تعليق بعض أصحاب المحالالتجارية لأعمالهم من خلال إغلاق ابوابها مؤقتا ولمدة ساعة من الزمن تعبيرا عنتضامنهم مع المعتصمين والمحتجين من المعلمين والتدريسيين والموظفين المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية وواقعهم المعيشي.

وقال كاميران أحمد، أحد أصحاب المحال المشاركين في هذه الحملة، في حديثلوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التضامن مع المضربين عنالطعام الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ولا سيما في ظل التدهور الاقتصادي الذييعاني منه المعلمون والموظفون والعمال في محافظة السليمانية".

وأشار أحمد، إلى أن "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة انعكست سلباً علىمختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة، حيث تراجعت حركة البيع والشراء في المحال منذقرابة عشر سنوات نتيجة التأخير المستمر في صرف الرواتب بسبب الخلافات المستمرة بينبغداد وإقليم كوردستان".

ودعا أحمد، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى "الجلوس بجدية علىطاولة الحوار وإيجاد حلول جذرية للأزمة بعيداً عن الاجتماعات والاتفاقيات التي لمتؤدِ إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ قراراتحاسمة تضع حداً لمعاناة المواطنين".

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الشارع في السليمانية احتجاجاتاعتصامات متزايدة منذ أيام للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، في ظل تفاقمالأزمات المالية والمعيشية.

في المقابل، يرى مراقبون أن استمرار مثل هذه التحركات التضامنية قد يزيد منالضغوط على الجهات المعنية لدفعها إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة.