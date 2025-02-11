2025-02-11 14:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (208) كغم من المواد المخدرة، وتفكيك شبكة خاصة للمتاجرة في نينوى وكركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الرامية الى مكافحة المخدرات وتكبيد المتاجرين بها خسائر جديدة فادحة، وضمن إطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والواجبات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات، وبهمة أبطالها الأشاوس في مديرية شؤون مخدرات نينوى، وبالتنسيق والاشتراك والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية مكافحة مخدرات إقليم كردستان، تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عملية نوعية استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على (3) متاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكتهم وضبط (208) كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة في نينوى وكركوك".وأضافت أن "رجال وزارة الداخلية عموماً والمديرية العامة لشؤون المخدرات خصوصاً سيبقون على أهبة الاستعداد لردع كل من يحاول العبث بأمن الوطن وأمن المجتمع".