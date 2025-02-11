مقتل مواطن من أهالي واسط في ظروف غامضة في ميسان

2025-02-11 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ميسان

أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، مقتل مواطن من أهالي واسط في ظروف غامضة في حي شعبي في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مواطناً من أهالي واسط قتل قبل قليل بنيران مجهولين قرب منزل قريب له في حي السلام في محيط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان".

وأضاف المصدر أن "المجني عليه كان ضيفاً في وليمة أقامها أحد أقربائه، وقد قتل بنيران أسلحة خفيفة من قبل مجهولين، دون معرفة التفاصيل".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق مختص في شرطة ميسان على وجه السرعة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق".