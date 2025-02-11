القبض على 3 تجار مخدرات وضبط (208) كغم من حبوب الكبتاجون في محافظتين

2025-02-11 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القت قوة مشتركة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، القبض على 3 تجار مخدرات فيما ضبطت بحوزتهم (208) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون في محافظتي نينوى وكركوك.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في اطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والواجبات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات، وبالاشتراك والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية مكافحة مخدرات إقليم كردستان أربيل تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عملية نوعية استخبارية أسفرت عن ألقاء القبض على (3) متاجرين بالمخدرات وتفكيك شبكتهم".

وأضافت، انه "تم ضبط (208) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة في نينوى وكركوك".