2025-02-11 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، تفاصيل استهداف طائرات الـ F_16 العراقية للإرهابيين بـ"بلكانه" شرقي صلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "الحاقاً ببياننا ليوم امس الاثنين 10 شباط الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F_16 العراقية في قاطع (بلكانه) شرقي صلاح الدين بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وباشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

واضافت أن "قوة من القوات الخاصة في قيادة عمليات شرق صلاح الدين بالإشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية خرجت لتفتيش موقع الضربة وعثرت على جثتين اثنتين للإرهابيين واسلحة مختلفة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية ومواد أخرى".