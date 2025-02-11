"حولوها إلكترونية".. طوابير طويلة أمام شباك دفع الرسوم في تربية الأنبار

2025-02-11 14:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مديرية تربية الأنبار، يوم الثلاثاء، ازدحاماً شديداً أمام شباك دفع الرسوم، حيث اصطفت طوابير طويلة من الطلبة وذويهم، لإنجاز معاملاتهم.

وعبر العديد من المراجعين عن استيائهم من بطء الإجراءات والاكتظاظ داخل المبنى، مطالبين الجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمة وتوفير آليات أكثر كفاءة لتسهيل عملية الدفع وإنجاز المعاملات بسلاسة.

واقترح المراجعون اعتماد وسائل دفع إلكترونية أو زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال المراجعين.

من جانبها، لم تصدر مديرية التربية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذا الزخم.