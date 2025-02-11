2025-02-11 14:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الثلاثاء، مراسم تسلم قطع أثرية من اليابان وسويسرافي المتحف العراقي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزير الثقافةوالسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مراسم الاسترداد وتوقيع الوزيرين على محاضرالتسلم إلى جانب التقاط مجموعة من الصور للقطع الأثرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارتا الخارجية والثقافة العراقيتين، استردادمجموعة من القطعة الأثرية المسروقة والمهربة من اليابان وسويسرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزيرالثقافة أحمد فكاك البدراني.

وقال حسين خلال المؤتمر إنه "كان تحديا كبيرا علينا الوصول الى الاثارالعراقية لما لها من أهمية مثل تمثال (إله الشمس)، وعدد آخر من الآثار، واللوحات النسيجيةالتي تصل أعمارها الى قرون بعيدة"، مؤكدا ان "هذه القطع الأثرية ليست مجردبقايا وانما تراثنا التي نعتز بها".

من جهته وخلال المؤتمر الصحفي المشترك قال وزير الثقافة، إن "هذااليوم وبفضل الجميع بما فيها وزارة الخارجية استعدنا آثاراً نادرة عادت الى المتحفالعراقي، و تعود إلى حضارات قديمة"، لافتا الى أن هذه الآثار "أُخذت زوراوبهتانا".

ومنذ 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضتممتلكاته الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في شهر أيار/مايو من العام2023، استعادة (6000) آلاف قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في العام 1923 ولمدة(100) عام لأغراض الدراسة والبحث.

وتضرر التراث العراقي بالفعل جراء غياب القانون وعمليات السلب التي أعقبتذلك، ليزداد الوضع سوءا بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من الأراضي العراقيةفي عام 2014، بما في ذلك مواقع أثرية.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون في حينه إن قطعاً أثرية عراقية تعرض في السوقالسوداء وإن مسلحي داعش يستعينون بوسطاء لبيع كنوز لا تقدر بثمن بعد اجتياحهم شمالالبلاد.

واكتسب المسلحون قدراً من الخبرة في تجارة الآثار بعد سيطرتهم على مساحاتواسعة في سوريا وحين سيطروا على مدينة الموصل في شمال العراق، حيث وضعوا أيديهم علىنحو ألفي موقع أثري.

وحضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات وجعلها موقعها بين نهري دجلة والفراتمن أغنى مراكز الزراعة والتجارة ونقطة التقاء للحضارات.

وكانت نينوى وبابل، التي اشتهرت حدائقها المعلقة كواحدة من عجائب الدنياالسبع قديما، موطنا للحضارة السومرية، التي منحت للعالم، الخط المسماري أول أشكال الكتابةالغربية قبل الميلاد بنحو 3100 عام.