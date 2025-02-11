السعداوي يشارك في اعمال الدورة 87 للجنة النقل الداخلي ITC المنعقدة في جنيف

2025-02-11 14:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشارك وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة 87 للجنة النقل الداخلي ITC المنعقدة في جنيف.وذكرت الوزارة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي شارك في اعمال الدورة السابعة والثمانين للجنة النقل الداخلي ITC المنعقدة في جنيف".وأضافت أن "الدورة عقدت بحضور رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري ومدير عام المسافرين والوفود كريم كاظم حسين والممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة عبد الكريم هاشم مصطفى".